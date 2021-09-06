شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم مصطفى البدرى صفقة الأهلى الجديدة هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النادى الأهلي على توقيع مصطفي البدري، لاعب الإنتاج الحربي، لمدة خمسة مواسم مقابل 7 ملايين جنيه بجانب حصول الإنتاج الحربي على خمسة لاعبين مواليد 99 من شباب الأهلي، بالإضافة لنسبة 15% من إعادة بيعه لأى نادٍ، وبذلك يصبح البدرى خامس صفقات النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى الحالى.

ورغم أن النادى الأهلى أعلن التعاقد مع أربع صفقات صيفية هم كريم فؤاد وبيرسى تاو وميكيسونى وحسام حسن، بينما أعلن الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصرى البورسعيدى فقط، إلا أن فترة الانتقالات الصيفية الحالية شهدت صراعاً ساخناً مع بين الأحمر والأبيض للفوز بخدمات مصطفى البدرى لاعب الإنتاج الحربى.

وسبق لمصطفى البدرى اللعب بين صفوف كيما أسوان ثم أسوان ومنه انتقل إلى ناشئي الأهلي (مواليد 1997) لمدة 5 مواسم، لكنه أمضى موسمًا واحدًا فقط قبل انتقاله إلى الإنتاج الحربى، وتألق البدرى تحت قيادة مدربه أحمد كشرى الذى يرتبط به بعلاقة خاصة سواء إبان قيادته الفنية لفريق أسوان أو حالياً مع الإنتاج الحربى.

ونستعرض ماذا قدم مصطفى البدري مع الإنتاج الموسم الماضي..

لعب: 27 مباراة

سجل: 11 هدفا

صنع: هدفين

تسديدات: 53

تسديدات بين الثلاث خشبات: 25

6 أهداف بالقدم اليمنى