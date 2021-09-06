شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح باب التقديم على تراخيص الأندية المحترفة 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة فتح الباب أمام الأندية لتقديم طلبات الحصول على تراخيص الأندية المحترفة استعدادا للموسم الجديد يوم 30 سبتمبر الجارى وحتى 21 أكتوبر المقبل، على أن يتضمن الطلب جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة أو تجديدها بالنسبة للأندية السابق حصولها على هذه الرخصة.

وحددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الفترة من 14حتى 21 نوفمبر المقبل، موعدا لتقديم الطعون للجنة طعون التراخيص فى حالة رفض الطلب.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، منح فرق الدورى الممتاز راحة حتى 21 سبتمبر المقبل لا تقام قبله أي مباريات رسمية، وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة ، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية ، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف اقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع.