شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يرفض طلب اتحاد الكرة بالاستقالة من تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تقديم استقالته بناءً على طلب أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، وأكد أنه لم يفشل فى مهمته وحقق النجاح فى تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالصعود لكأس الأمم الأفريقية وتصدره مجموعته في مشوار كأس العالم.

وقال البدرى، إنه تحمل مع جهازه الفني واللاعبين أخطاء سابقة أضرت بالكرة المصرية مع ذلك حقق الهدف والمطلوب منه دون أن يتعرض المنتخب لأى خسارة فى عهده.

وعاد جميع لاعبى منتخب مصر إلى القاهرة عقب مباراة الفراعنة أمام الجابون بمن فيهم المحترفين بالخارج وهم مصطفى محمد وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا، ماعدا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى عاد لإنجلترا مباشرة بطائرة خاصة من الجابون.

ووصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة المنتخب الوطني، قادمة من الجابون، بعد خوض مباراة مع نظيرة الجابوني مساء، أمس الأحد، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل 1-1 بين المنتخبين.

وانتهت مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجابوني بالتعادل 1-1، في اللقاء الذى أقيم على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث بدأ المنتخب المباراة بضغط متقدم في محاولات لخطف هدف مبكر للسيطرة على المباراة، ولكن يبدو أن الجابون متمكن من الناحية الدفاعية.