شكرا لقرائتكم خبر عن وفود بطولة العالم للدراجات تغادر القاهرة وتشيد بالتنظيم المصرى الرائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثات المنتخبات التي شاركت فى بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار القاهرة عائدة إلى بلادها، وذلك بعد انتهاء منافسات البطولة التى استضافتها مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وغادرت اليوم بعثات منتخبات سويسرا وبولندا وماليزيا والمكسيك المغرب الأرجنتين وهونج كونج، وهي آخر المنتخبات الموجودة بالقاهرة، وأشادت بعثات الدول المشاركة بتنظيم مصر للبطولة بشكل رائع.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي قد نظمت رحلات سياحية لبعثات المنتخبات المشاركة في البطولة إلى منطقة أهرامات الجيزة على مدار الـ 3 أيام الماضية.

وتوجت روسيا بالمركز الأول في البطولة بعد احتلالها صدارة الترتيب العام عقب نهاية منافسات البطولة حيث حصدت 20 ميدالية ( 14 ذهبية و ميدالية فضية و 5 برونزية).

وحلت ألمانيا في المركز الثاني بالترتيب العام بمجموع 11 ميدالية ( 2 ذهب و 8 فضية و برونزية).

وجاءت إيطاليا في المركز الثالث بالترتيب العام محققة 10 ميداليات ( 2 ذهب و 2 فضية و 6 برونزية).