شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على بن شرقى بعد أحداث غينيا.. ويعود للقاهرة بعد 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو نادى الزمالك على الاطمئنان على المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الموجود حاليًا مع منتخب بلاده، وذلك بعد تأجيل مواجهة أسود الأطلسى ومضيفه الغينى التى كان مقررا إقامتها اليوم، الاثنين، ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقام مسئولو الزمالك بحجز تذكرة عودة لبن شرقى إلى القاهرة، والتى من المنتظر أن تكون خلال الـ 48 ساعة المقبلة، من أجل انضمام اللاعب لتدريبات فريقه.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قد أعلن مساء أمس، الأحد، بشكل رسمي، تأجيل مباراة المنتخب المغربى مع مضيفه الغينى، والتي كان مقررا لها اليوم الاثنين، على ملعب "لانسانا كونتي" بالعاصمة كوناكري، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وذكر الفيفا في بيان رسمي أن "الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا متقلب للغاية ويتم مراقبته عن كثب من قبل الفيفا والكاف".

وأضاف بيان الفيفا، "لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية حكام ومسؤولي المباراة ، قرر الفيفا والكاف تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان من المقرر استضافتها في كوناكري ، غينيا ، يوم الإثنين 6 سبتمبر".

واختتم بيان الاتحاد الدولى لكرة القدم، "سيتم توفير معلومات حول الموعد الجديد للمباراة في وقت لاحق".