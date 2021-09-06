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برة الملعب.. هيثم فهمى بطل المصارعة: بحب الهضبة وكان نفسى أكون ضابط

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم هو الأولمبى هيثم فهمى بطل منتخب المصارعة. 

 

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ما هوايتك المفضلة بعيدا عن السلة؟

 

قراءة كتب عن التاريخ ولعب كرة القدم. 

 

هل تحب دخول المطبخ؟

لا مش بحب دخول المطبخ أصلا.

 

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ما الأكلة التى تفضلها؟

بحب المكرونة بالبشاميل

 

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من نجمك المفضل من الممثلين ؟

من الجيل القديم محمد صبحى ، ومن الجيل الحالى يوسف الشريف 

 

 

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من مطربك المفضل

الهضبة عمرو دياب 

 

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

تريزيجيه ، وشايف انه هيكون أفضل لاعب فى العالم 

 

 

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لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

ضابط قوات مسلحة 

 

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟ 

احمد محى مثال للإبداع و تطوير مستواه والمحتوى اللى بيقدمه

 

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بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال لات اى رياضى بطبيعته بيحب الملابس المريحة

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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