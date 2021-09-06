شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن الاستغناء عن التونسى محمد الحبيب قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادى الجونة الاستغناء عن لاعبه التونسى محمد الحبيب يكن قبل بداية الموسم الجديد، وقالت الصفحة الرسمية لنادى الجونة عبر تويتر، "كل الشكر للاعب التونسي محمد الحبيب يكن على الفترة التي قضاها مع الفريق و نتمني له التوفيق فيما هو قادم".

وانضم يكن (27 عامًا) إلى الجونة مطلع الموسم الماضي قادمًا من البنزرتي التونسي ، ولعب يكن 32 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي، لكن المدير الفني رضا شحاتة قرر الاستغناء عن خدماته لأسباب فنية.

وأتم مسئولو نادي الجونة التعاقد رسميا مع كريم طارق، لاعب نادي إنبي، في صفقة بيع نهائي من المقرر الكشف عن تفاصيلها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع طريم طارق بناء على رغبة الجهاز الفني للجونة، بقيادة رضا شحاتة، الذي يسعى لتكوين فريق ينافس على المراكز المتقدمة من الدوري.

وتعتبر صفقة كريم طارق الثانية للفريق الساحلي هذا الموسم، حيث سبق أن أعلن نادي الجونة عن التعاقد مع شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر.

وكان بيكلي قد تعاقد في شتاء 2019 مع مصر للمقاصة بعقد يمتد لأربعة مواسم، قبل أن ينتقل للجونة هذا الصيف، وتعتبر صفقة بيكلي أولى صفقات الجونة، وجاءت بناء على رغبة رضا شحاتة المدير الفني لفريق الساحلى.