شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لنجوم الأهلى قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، خضوع اللاعبين والجهاز الفنى لمسحة طبية قبل بداية أول مران فى السادسة مساء الأربعاء المقبل، استعداداً للموسم الجديد، حيث حصل لاعبو المارد الأحمر، باستثناء الدوليين، على إجازة عقب نهاية مباراة أسوان بنهاية بطولة الدوري فى 27 أغسطس الماضى، وستكون بطولة كأس مصر أول التحديات التى تنتظر الأهلى بعد ضياع بطولة الدورى، حيث سيواجه الفريق نادى إنبى في دور الـ16، وحال الفوز ينتظر الفائز من بيراميدز وسموحة، قبل أن يواجه بتروجت فى نصف النهائي حال المرور من دور الثمانية.

ولم يتم تحديد موعد للمباراة حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تقام في شهر سبتمبر الجارى، عقب انتهاء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات، والتي خاض فيها الفراعنة مواجهتي أنجولا والجابون، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ثانى التحديات هي بطولة السوبر المحلى الذى سيواجه فيها طلائع الجيش وصيف بطل كأس مصر الموسم الماضى، والتي لم يتحدد موعد لها حتى الآن، واتلى يدخلها الأهلي بصفة بطلا للثنائية الدوري والكأس الموسم الماضى.

التحدي الثالث سيكون على مستوى القارة بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربى والتي من المقرر لها أن تقام بالعاصمة القطرية "الدوحة" فى موعد لم يحدد بعد.

يدخل الأهلى اللقاء باعتباره بطلا لدورى أبطال أفريقيا التي توج بها على حساب كايزر تشيفز، بينما يدخل الرجاء المغربى اللقاء باعتباره بطلا للكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائرى.

آخر التحديات التي تنتظر الأهلى هو التواجد في اليابان للمشاركة في كأس العالم للأندية، للمرة السابعة والثانية على التوالي في تاريخه، عقب حصوله على النجمة العاشرة من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أن تنطلق في شهر ديسمبر المقبل حتى الآن، وذلك بمشاركة فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.