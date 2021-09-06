7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، وصول لاعبى المنتخب المحترفين مطار القاهرة بعد مباراة الجابون بدون محمد صلاح، و الأهلى يرسل شيكات صفقة مصطفى البدرى للإنتاج ويتسلم الاستغناء الرسمي.

وصول لاعبى المنتخب المحترفين مطار القاهرة بعد مباراة الجابون بدون محمد صلاح

عاد جميع لاعبى منتخب مصر إلى القاهرة عقب مباراة الفراعنة أمام الجابون بمن فيهم المحترفين بالخارج وهم مصطفى محمد وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا، ماعدا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى عاد لإنجلترا مباشرة بطائرة خاصة من الجابون.

الأهلى يرسل شيكات صفقة مصطفى البدرى للإنتاج ويتسلم الاستغناء الرسمي

كشف مصدر بنادى الإنتاج الحربى أن ناديه تسلم من الأهلى الشيكات الخاصة بانتقال مصطفى البدرى للقلعة الحمراء، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أرسل النادى الأهلى صباح اليوم الشيكات الخاصة بصفقة مصطفى البدرى، وبدورنا أرسلنا للقلعة الحمراء الاستغناء الرسمى للاعب ليبدأ رحلته مع ناديه الجديد".

حسام البدرى يجتمع باتحاد الكرة لمناقشة سلبيات المنتخب وترتيبات المعسكر الجديد

تعقد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة اجتماعاً مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، بعد عودة بعثة الفراعنة من الجابون، حيث ترغب اللجنة فى مناقشة البدرى حول أسباب سوء مستوى الفريق فى مباراتى أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم.

كارتيرون يحدد مع أسامة نبيه ملامح مرحلة الإعداد للموسم الجديد

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام، من أجل تحديد خطة المرحلة المقبلة، وكيف سيتم استغلال فترة الاعداد للموسم الكروى الجديد، حيث من المنتظر أن يدخل الزمالك في معسكر مغلق جديد وذلك بعد عودة اللاعبين الدوليين والانتهاء من مهمة المشاركة مع منتخبات بلادهم، حيث يرغب كارتيرون في تكرار النجاح الذى حققه معسكر برج العرب بالإسكندرية والذى أقيم قبل نهاية مسابقة الدورى بالموسم المنقضى.

اتجاه لاستبعاد مصطفى محمد من المنتخب أمام ليبيا وتغريمه ماليا

تتجه النية بقوة داخل اتحاد الكرة ومنتخب مصر لاستبعاد مصطفى محمد، مهاجم المنتخب والمحترف بصفوف جالاتا سراي، في مباراتي ليبيا المقبلة في شهر أكتوبر في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

الزمالك يستقر على رحيل رزاق سيسيه من أجل عيون النقاز

استقر مسئولي نادى الزمالك بالاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، على الإطاحة الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الفريق المنتهية إعارته إلى الاتحاد السكندرى، من أجل افساح الطريق أمام الإدارة من أجل التعاقد مع التونسى حمدى النقاز لاعب الترجى التونسى، حيث ترغب إدارة القلعة البيضاء إتمام التعاقد مع النقاز وعودته للناجى حتى يتم انهاء أزمة مستحقات اللاعب السابقة.

موسيمانى يطلب تقريراً من الجهاز المعاون عن اللاعبين الدوليين فى الأهلى