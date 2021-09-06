شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحدد 2 مليون جنيه سقفاً للتعاقدات ويؤكد: الأموال لا تخلق الولاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن المقاولون لن يتعاقد مع أى صفقة قد تزيد عن 2 مليون جنيه فى الميركاتو الجارى.

وقال عادل فتحى، فى تصريحات لـ " الخليج 365"، وضعنا سقفاً للتعاقدات بحيث لن تزيد أى صفقة عن 2 مليون جنيه فى موسم الانتقالات الحالى، خاصة أن أعلى عقد للاعب لدينا لا يتخطى هذا الرقم.

وأضاف عادل، الأموال لا تصنع الولاء للفرق، وهناك الكثير من النماذج التي أكدت ذلك، ندعو لعدم المغالاة فى التعاقدات ورواتب اللاعبين لأنه فى النهاية الأندية ستعانى ولنا سياسة نسير بها من البداية ولن نغيرها.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا فى فريق المقاولون استعدادا للموسم الجديد، حيث سيتم الاستغناء عن بعض العناصر وضم عناصر جديدة في كل الخطوط بالشكل الذى يفيد المقاولون.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، نسعى لضخ دماء جديد في كل الخطوط حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضى، وسنجتمع بالنحاس من أجل تحديد ملامح الموسم الجديد ومعرفة مطالبه بخصوص الفريق.