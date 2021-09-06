شكرا لقرائتكم خبر عن "قياس الوزن" ينتظر لاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات بفرمان موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خضوع جميع اللاعبين لقياسات وزن قبل انطلاق أول مران استعداداً للموسم الجديد فى ظل طول فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبين، كما طلب موسيمانى من جهازه المعاون ضرورة تسليمه تقريراً عن حالة اللاعبين الدوليين ونسب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم فى الأجندة الدولية وذلك قبل بداية رحلة الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفنى للنادى الأهلي السادسة مساء الأربعاء المقبل موعداً لأول مران استعدادا للموسم الجديد، حيث حصل لاعبو المارد الأحمر، باستثناء الدوليين، على إجازة عقب نهاية مباراة أسوان بنهاية بطولة الدوري فى 27 أغسطس الماضى.

وضم منتخب مصر فى مباراتيه أمام أنجولا والجابون 9 لاعبين من الأهلى هم محمد الشناوى وأيمن أشرف وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف وصلاح محسن وحسين الشحات، وتعرض أكرم توفيق للإصابة بكسر فى فك الوجه ليتأكد غيابه عن إنطلاق فترة الإعداد بالأهلى فيما تم استبعاد حسين الشحات من مواجهة الفراعنة أمام الجابون لمعاناته من إجهاد عضلى.

فيما شارك على معلول الظهير الأيسر للأهلى مع منتخب تونس وشارك اليو ديانج لاعب خط الوسط مع منتخب مالى ، فيما حسم التعادل السلبى بدون أهداف أحداث مباراة زيمبابوى ضد جنوب أفريقيا، والتى جمعت الفريقين عصر الجمعة الماضى على الملعب الوطنى فى هرارى بزيمبابوي، حيث تواجد لاعب الأهلى الجديد بيرسى تاو فى التشكيل الأساسى وشارك لمدة 77 دقيقة، قبل أن يتم استبداله.

فيما تعادل منتخب موزمبيق مع كوت ديفوار بدون أهداف، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2020.

وشارك لويس ميكيسونى لاعب الأهلى الجديد، مع منتخب بلاده موزمبيق فى المباراة بشكل أساسي، حتى الدقيقة 64، عندما جرى استبداله بجينى جوستامو مهاجم سبورتينج لشبونة البرتغالي.