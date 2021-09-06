شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: أبو جريشة يعلن الموقف النهائى لإيهاب جلال خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، جماهير ناديه حول استمرار إيهاب جلال المدير الفنى للفريق فى منصبه بالموسم الجديد والتعاقد مع صفقات قوية، وقال علاء وحيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "ليس هناك خلاف بين الإدارة واللجنة الفنية ولا بين اللجنة الفنية والجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال".

وأضأف علاء وحيد، "المفاوضات تجرى على قدم وساق بين إدارة النادى واللجنة الفنية لاستمرار الجهاز الفنى وكذلك مع الصفقات الجديدة، وتلقيت تأكيدات من أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى أنه خلال 24 ساعة أو أكثر سيتم إعلان الموقف النهائى لإيهاب جلال بشكل رسمى".

وتابع المتحدث الرسمى للإسماعيلى، "نطالب جماهير نادينا العريضة بعدم الانسياق وراء أى شائعات على السوشيال ميديا من شأنها هدم استقرار النادى وزعزعة ثقة اللاعبين الذين نتفاوض معهم".

وقرر النادى الإسماعيلى تأجيل انطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد، والتى كان مقرراً لها السبت الماضى لتصبح الخميس المقبل، بسبب غموض مصير الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال.

وتسابق اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الصيفية التى طلبها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق لإنهاء أزمة تمديد تعاقد المدرب والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

واشترط إيهاب جلال تراجعه عن قرار الاعتذار عن الاستمرار فى منصبه بقيام إدارة النادى بالتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بجانب تمديد عقود بعض اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع الدراويش الموسم المقبل، وذلك بعد الضغوط التى تعرض لها للتراجع عن الرحيل عن القلعة الصفراء وعقد جلسة جديدة مع المسئولين لمتابعة تنفيذ طلباته لتمديد تعاقده لاسيما بعد تعاقد عدد كبير من اللاعبين الذى طلبهم مع أندية أخرى بسبب تأخر إدارة النادى فى إتمام المفاوضات معهم.