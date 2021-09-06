شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يُحدد الأربعاء موعدًا لعودة تدريبات بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز استئناف التدريبات مرة أخرى بداية من مساء الأربعاء المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون منذ انتهاء الدوري الممتاز والفوز الأخير على غزل المحلة بستة أهداف دون مقابل.

ومنح تاكيس جونياس لاعبي بيراميدز راحة سلبية لالتقاط الأنفاس قبل العودة مجددا للتدريبات خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بعدم إقامة أي مباريات رسمية حتى يوم 21 سبتمبر الجاري.

ويؤدي بيراميدز تدريباته بملعب الدفاع الجوي طبقا لخطة إعداد يضعها الجهاز الفني انتظارا لتحديد اتحاد الكرة لشكل المنافسات المقبلة وتحديد موعد انطلاق الدوري في نسخته الجديدة وكذلك موعد استكمال بطولة كأس مصر.

فى سياق أخر، يعقد عبد الله السعيد، لاعب وسط فريق بيراميدز، جلسة مع مسئولى ناديه خلال الساعات المقبلة، بعد عودته إلى القاهرة عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخب مصر فى مواجهة الجابون فى المباراة التى جمعتهما أمس، الأحد، وانتهت بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة اليوم، الاثنين بعد مواجهة المنتخب الجابونى، ومن المنتظر أن يحدد مسئولى بيراميدز موعدًا لعقد جلسة مع عبد الله السعيد لمناقشة أمر انتقاله لصفوف الزمالك.

وفى الوقت الذى يؤكد فيه مسئولو نادى الزمالك أنهم أنهوا ما يقرب من 95 % من الأمور الخاصة بضم عبد الله السعيد، إلا أن نادى بيراميدز أعلن عدم وجود مفاوضات بشأن رحيل اللاعب، وأنهم متمسكون باستمراره مع الفريق حتى نهاية تعاقده.

ومن المنتظر أن يوضح عبد الله السعيد لمسئولى بيراميدز خلال الجلسة حقيقة رغبته فى الرحيل والانتقال لصفوف الزمالك، وسيتم حينها مناقشة طريقة الرحيل وانهاء العلاقة بين اللاعب وبيراميدز.