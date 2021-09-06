شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفسخ تعاقده مع فييرا بسبب ارتفاع المقابل المادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادى الإنتاج الحربى فسخ تعاقده مع الليبيرى محمد فييرا لاعب الفريق بسبب ارتفاع القيمة المادية للاعب وعدم قدرة النادى على الوفاء بها بعد هبوطه للقسم الثانى، وكان الانتاج الحربى قد فسخ تعاقده مع الموريتانى مامادو أنياس لنفس السبب والذى قام بالتوقيع للمقاولون العرب لمدة ثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر، كما فسخ تعاقده مع التنزانى حميد ماو لاعب الفريق الذى تلقى عرضاً من غزل المحلة.

وأعلن اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى تمديد تعاقد ناديه مع أحمد كشرى المدير الفنى للفريق موسماً أخر، وقال اللواء أشرف عامر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :"أحمد كشرى وقع على عقد جديد مع الإنتاج الحربى لمدة موسم ، ليقود الفريق فى القسم الثانى ، لدينا ثقة شديدة فى قدرات كشرى على إعادة الإنتاج الحربى للدورى الممتاز سريعاً ، ناقشنا معه كل متطلباته بشأن الفريق ونسعى لتنفيذها".