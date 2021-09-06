شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يطلب الرحيل عن الاتحاد السكندرى ويفاضل بين 3 عروض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى بطلب من أجل الرحيل عن الفريق بعد 6 مواسم قضاها داخل القلعه الخضراء، وأكد اللاعب أنه يمتلك 3 عروض من أندية ترغب فى ضمه وأن المقابل المادى هو ما سيحدد فريقه المقبل.
وعرض محمد مصيلحى رئيس النادى السكندري رغبه خالد قمر على الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن لتحديد مصيره من القبول أو الرفض، وأوضح قمر أنه رغم ارتياحه عن الفترة الماضية بالنادى إلا أنه يفضل الرحيل فى الوقت الحالى.
وتمنى خالد قمر أن يكون ضمن الجهاز الفنى فى حال ابتعاده عن الملاعب وقراره بالاعتزال، وستشهد الأيام القليلة المقبلة ما ستسفر عنه قرارات الاتحاد بشأن البقاء أو الرحيل.
وكان حسام حسن أحيا الذكرى التاسعة لرحيل واحد من رموز الكرة المصرية الجنرال محمود الجوهرى، الذى توفى عن عمر ناهز 74 عاما، مؤكدا أنه بمثابة والده الروحى.
ونشر العميد صورة له مع الجنرال الراحل وأخرى خلال تشييع جثمانه، صحبهما بتعليق: "ذكرى الأب والقائد والمعلم، ذكرى چنرال التدريب المصرى والعربى، ذكرى المتوج بكأس الأمم الأفريقية 98، ذكرى المتوج بالبطولة العربية 92، ذكرى الصاعد إلى كأس العالم 90، ذكرى المتوج بأول لقب أفريقى فى تاريخ النادى الأهلى 82، ذكرى المتوج بدورى أبطال أفريقيا مع نادى الزمالك 93، ذكرى المتوج بلقب السوبر الإفريقى مع نادى الزمالك 94، ذكرى صانع نهضة كرة القدم الأردنية".
وأضاف العميد: "ذكرى أحد أبطال حرب أكتوبر 73، ذكرى أحد الكبار وأحد العظام قائدا ولاعبا ومدربا، غيض من فيض وذكريات لا تنسى وشخصية محترمة لا تنسى، سيادة العميد محمود نصير يوسف الجوهرى الشهير بكابتن محمود الجوهرى، رحمه الله وغفر له وجعل الجنة مأواه وجميع موتانا يا رب العالمين".