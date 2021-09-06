شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يطلب الرحيل عن الاتحاد السكندرى ويفاضل بين 3 عروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى بطلب من أجل الرحيل عن الفريق بعد 6 مواسم قضاها داخل القلعه الخضراء، وأكد اللاعب أنه يمتلك 3 عروض من أندية ترغب فى ضمه وأن المقابل المادى هو ما سيحدد فريقه المقبل.

وعرض محمد مصيلحى رئيس النادى السكندري رغبه خالد قمر على الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن لتحديد مصيره من القبول أو الرفض، وأوضح قمر أنه رغم ارتياحه عن الفترة الماضية بالنادى إلا أنه يفضل الرحيل فى الوقت الحالى.

وتمنى خالد قمر أن يكون ضمن الجهاز الفنى فى حال ابتعاده عن الملاعب وقراره بالاعتزال، وستشهد الأيام القليلة المقبلة ما ستسفر عنه قرارات الاتحاد بشأن البقاء أو الرحيل.