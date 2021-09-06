شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل للبعثة البارالمبية على أتوبيس مكشوف بأعلام مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت الأجواء الاحتفالية على استقبال البعثة البارالمبية التي شاركت في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، بعد وصولهم إلى القاهرة حيث استقل أعضاء البعثة أتوبيساً مكشوفاً حاملين علم مصر.

وكان يرافق بعثة مصر على متن الطائرة كل من: بعثة السعودية وبعثة البرازيل وبعثة العراق وبعثة الأردن.

وكانت بعثة مصر البارالمبية قد انتهت من إجراءات العودة من طوكيو، تمهيدا للوصول فى الحادية عشرة صباح اليوم، الإثنين، ومن المقرر أن يتم استقبال البعثة فى المطار من قِبَل وزارة الشباب والرياضة.

ويُعقد مؤتمر صحفى فى المركز الأولمبى فور وصول البعثة مباشرة يحضره جميع الحاصلين على الميداليات فى هذه الدورة، حيث حصلت مصر على 7 ميداليات، بواقع 5 فضيات وبرونزيتين، عن طريق فاطمة عمر وشريف عثمان ومحمود صبرى رحاب رضوان ومحمد صبحى وهانى عبد الهادى فى رفع الأثقال، فضلا عن محمد الزيات فى الباراتيكوندو.