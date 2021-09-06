شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يجهز زيارة لأسرة علاء على مع لاعبى الزمالك ودرع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، زيادة لأسرة الراحل علاء على لاعب الفريق السابق للاحتفال معهم بتتويج الفارس الأبيض بلقب الدورى رقم 13 فى تاريخ النادى.

ويرغب شيكابالا فى اصطحاب لاعبى الزمالك معه فى زيارة أسرة علاء على، ومنح أبناء اللاعب الراحل فرصة التقاط الصور التذكارية مع درع الدورى، خاصة أن اللاعبين أهدوا الدرع لروح والدهم.

ولم يحدد الفهد الأسمر حتى الآن موعدًا لزيارة أسرة علاء على، حيث يقوم بترتيب الأمور أولاً بالاتفاق مع زملائه بالفريق قبل أن يحدد موعد الزيارة.

وكانت مروة سلطان، زوجة الراحل علاء على، وجهت رسالة شكر للاعبى القلعة البيضاء بعد اللفتة الطيبة التى قاموا بها خلال مباراة البنك الأهلى والتى كانت مباراة تتويج الزمالك بالدورى، بعدما ارتدوا قمصاناً حملت اسم علاء على.

وقالت مروة سلطان، "عرفت قبل المباراة أن لاعبى الزمالك جهزوا لافتة لعلاء، وفرحت جدا أنا وأولادى بهذه اللافتة، وكنت أتمنى أن يكون موجودا وسط هذه الفرحة، وسعادتنا كانت مختلطة بالبكاء".

وتوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.