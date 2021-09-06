شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يتجاهل رفض مدرب الزمالك جلسة الصلح بصورة على البحر مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزل محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول بنادى الزمالك بزوجته، ونشر صورة لهما عبر حسابه بموقع "انستجرام" وعلق عليها، "نصفي الآخر والحب فقط"، وظهر جنش فى الصورة التي نشرها رفقة زوجته وهما يقضيان إجازتهما الصيفية بأحد الشواطئ.

يأتى ذلك فى الوقت الذي رفض به الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تلبية طلب جنش حارس مرمى الفريق، بعقد جلسة من أجل الصلح بينهما وعودة اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية.



جنش وزوجته

وتحفظ كارتيرون على طلب جنش، مؤكدًا أنه لا مجال للصلح بينهما، وأنه استقر على عدم مشاركة الحارس فى تدريبات الفريق الجماعية لحين رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



جنش

وتلقى محمود جنش عدة عروض محلية للانتقال إلى أحدها بداية من الموسم المقبل، تحسبا لرحيله عن صفوف الأبيض، بعدما رفض الفرنسي كارتيرون تقبل اعتذاره عقب خروجه من المعسكر فى مباراة سيراميكا بالدورى الموسم الماضي.

وتلقي جنش عروضا من أندية المصري والاتحاد السكندري وأحد الأندية الصاعدة حديثا للممتاز، وإن كان الأقرب هو انتقاله للاتحاد السكندري، حيث يفضل اللاعب التواجد في مسقط رأسه بالإسكندرية بخلاف رغبة التوأم حسام حسن المدير الفني للاتحاد وإبراهيم مدير الكرة في تواجد جنش لتدعيم حراسة مرمى الفريق بعد عودة محمد صبحي من الإعارة للزمالك.