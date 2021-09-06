كيف يواجه اتحاد الكرة تراجع مستوى الفراعنة فى عهد حسام البدرى؟

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القاهرة - سامية سيد - بعد مباراتين فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، تعرض منتخب مصر ومديره الفني حسام البدري لانتقادات شديدة تتعلق بالأداء، رغم أن "الفراعنة" يتصدرون المجموعة السادسة بأربع نقاط من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ما هو ترتيب مجموعة الفراعنة فى تصفيات المونديال؟

ج: يتصدر منتخب مصر مجموعته مؤقتاً بـ4 نقاط، بفارق نقطة عن ليبيا التى تواجه أنجولا غدا الثلاثاء، فيما حصلت الجابون على نقطتها الأولى فى المركز الثالث مؤقتا، وتقبع أنجولا فى ذيل المجموعة بلا رصيد.

س: كيف يواجه اتحاد الكرة تراجع مستوى الفراعنة؟

ج: تعقد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة اجتماعاً مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، بعد عودة بعثة الفراعنة من الجابون، لمناقشة البدرى فى أسباب سوء مستوى الفريق فى مباراتى أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم.

س: وماذا قدم حسام البدرى مع الفراعنة؟

ج: بلغ إجمالى مباريات منتخب مصر مع حسام البدرى 10 مباريات، فاز الفراعنة فى 6 مباريات وتعادلوا فى 34 مباريات، وسجل لاعبو المنتخب مع البدرى 14 هدفا واستقبلت شباكهم 4 أهداف، وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا من مجموعة ضمت توجو وكينيا وجزر القمر متصدرا للمجموعة بـ 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات وفي تصفيات كأس العالم، حصد منتخب مصر 4 نقاط من فوز ضد أنجولا في مصر، وتعادل ضد الجابون خارج الديار.

س: ما هى المواجهات المقبلة للفراعنة فى تصفيات المونديال؟

ج: يخوض منتخب مصر مباراتين ضد ليبيا في ذات التصفيات فى أكتوبر المقبل الأولى بالقاهرة والثانية فى بنغازى، قبل خوض الجولتين قبل الأخيرة، والأخيرة، ضد أنجولا خارج الديار والجابون في مصر.

س: ما هى التحديات التى تنتظر الفراعنة عقب تصفيات المونديال؟

ج: يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب، ثم كأس أمم أفريقيا التى وقع الفراعنة في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.