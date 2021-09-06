شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: عدم مشاركة طارق حامد أمام الجابون علامة استفهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى سموحة، أن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى ضحية لضغط المباريات فى المسابقات المحلية، وقال ناجى معلقاً على التعادل الأخير لمنتخب مصر مع الجابون فى برنامج "60 دقيقة" على شاشة أون تايم سبورت 2، "الننى وصلاح فقط من حصلا على إجازة وكانا الأكثر جاهزية بين القوام الأساسى للمنتخب، ومع غياب الننى للإصابة بذل صلاح مجهوداً كبيراً، وعدم مشاركة طارق حامد علامة استفهام، وفى النهاية المنتخب خرج بنتيجة جيدة وسط هذا الأداء".

وأضاف ناجى، هناك أجندة طوال الوقت والبدرى كان مضطراً لعدم إقامة معسكر فى وقت سابق بسبب ضغط مباريات الدورى الماضى، موضحا أن الفارق بين مباراة أنجولا والجابون قليل، ويجب الحديث بموضوعية وحيادية.

وشدد مدرب حراس سموحة على ضرورة أن تكون هناك طريقة لإنقاذ الموقف على الأقل يكون لعب المباريات كل 5 أيام، وما يحدث أسلوب غير طبيعى، اللاعب يدخل من بطولة إلى أخرى دون راحة.

واختتم ناجى تصريحاته قائلا، "حسام البدرى شخص قوى جداً ولا يتأثر بموجات النقد، ويجب أن نفكر فى مستقبل الكرة المصرية، 6 سنوات متلاحمة فى مسابقة الدورى، فى سموحة منحنا اللاعبين 5 أيام إجازة فقط بعدما لعبوا 12 شهرا فى الدورى تحت ضغوط كبيرة هل هذا منطقى؟!".

وتعقد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة اجتماعاً مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، بعد عودة بعثة الفراعنة من الجابون، حيث ترغب اللجنة فى مناقشة البدرى حول أسباب سوء مستوى الفريق فى مباراتى أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم.

وتتطرق الجلسة لمناقشة توقيع عقوبة على مصطفى محمد مهاجم الفراعنة وجالاتا سراى التركى بعد التصرف الغريب الذى صدر منه عقب هدفه فى مرمى الجابون أمس، بجانب ترتيبات المعسكر الجديد استعدادا لمباراتى ليبيا فى أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.