شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبات الطاولة يتأهلن لربع نهائى البطولة الأفريقية بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت لاعبات منتخب تنس الطاولة فى التأهل لمنافسات ربع نهائي فردى بطولة أفريقيا التى تقام بالكاميرون. واللاعبات هن دينا مشرف، ويسرا حلمى، وفرح عبد العزيز، ومريم الهضيبى، وهنا جودة.

وجاء التأهل بعد فوز مريم الهضيبي على الجزائرية كاتيا كساسي بنتيجة 4/0، وفوز دينا مشرف على النيجيرية أبوسيدي أودوسانيا بنفس النتيجة، كما فازت هنا جودة على النيجيرية أوفلونكي أوشيانكي، وفازت فرح عبد العزيز على لاعبة موريشيوس ناديسفاري جليم، بالإضافة إلى فوز يسرا حلمي على الجزائرية وداد نواري وجميعهم بنتيجة واحدة 4/0.

وفى المقابل خسرت مروة الهضيبي أمام النيجيرية أوفلونغ أوديم 4/3.

وودع محمد البيلي منافسات البطولة بعد الخسارة أمام النيجيري أرونا كوادري 4/3.