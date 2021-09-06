شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ينبغي أن يتوقف عمار حمدى عن تناول سندوتشات الكفتة بعد العودة للأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "بحب آكل كتير قبل الماتش، معرفش أنزل ومعدتى فاضية، لازم بطنى تكون مليانة، لازم أدبّها مكرونة وفراخ وشكولاتة وعصاير، بجرى كتير لما باكل كويس".. تصريحات مثيرة أطلقها عمار حمدى لاعب الأهلى والمنتخب الأولمبى تم استقبالها بكثير من الدعابة، إلى أن قرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى وضعها فى نطاق أكثر جدية حينما كشف عن إحضاره "سندوتشات كفتة" ليتناولها مباشرةً قبل مباراة البرازيل التى ساهم فيها فى انتصار تاريخى للفراعنة.

وأعلن النادى الأهلى عودة عمار حمدى بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندرى، بعد موافقة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بعد تألقه فى الموسم الماضى، حيث شارك مع زعيم الثغر فى 30 مباراة سجل هدفاً وصنع هدفين وسدد 17 تسديدة (4 منها بين الثلاث خشبات) واستخلص الكرة 281 مرة بواقع 11.46 فى المباراة الواحدة، وكانت دقة مراوغاته: 67% (63) بشكل صحيح من (94) مراوغة فيما خسر الكرة تحت ضغط: 70 مرة بواقع 2.86 فى المباراة الواحدة

عودة عمار حمدى تمنح الأهلى خيارات متعددة، حيث يجيد اللعب فى أكثر من مركز، منها الظهير الأيمن وخط الوسط المدافع والجناح الأيمن، ما يساعد موسيمانى على توظيفه بالشكل الذى يريده، ولكن سيجد عمار حمدى منافسة شرسة فى الموسم الجديد، لاسيما فى ظل تألق اللاعبين الحاليين بمركزه فى القلعة الحمراء بجانب الصفقات الجديدة التى عقدها المارد الاحمر فى الميركاتو الصيفى الحالى .

وأعلن المارد الأحمر التعاقد مع كريم فؤاد لاعب نادى نجوم المستقبل الذى يلعب فى مركز المدافع الأيمن، كما يجيد اللعب فى مركز المدافع الأيسر، ويجيد التقدم ولعب الكرات العرضية، وكانت الصفقة الثانية متمثلة فى لاعب سيمبا التنزانى السابق الجناح المهاجم وصاحب الجنسية الموزمبيقية لويس ماكسيوني، والذى تألق خلال تصفيات بطولة أفريقيا الماضية وتمكن من إحراز هدف أكثر من رائع فى شباك محمد الشناوى فى المباراة التى انتهت بفوز سيمبا على الأهلى بهدف دون مقابل.

وكانت الصفقة الثالثة للأهلى والتى تم الإعلان عنها فى نفس اليوم الذى تم الإعلان فيه عن الصفقتين السابقتين، وهو اللاعب الجنوب الأفريقى لاعب نادى برايتون الإنجليزى بيرسى تاو، وأكمل مسئولو النادى الأهلى خطة تدعيم الفريق بالصفقة الرابعة التى كانت مفاجأة للجميع وهى المهاجم حسام حسن لاعب نادى سموحة والذى كان قاب قوسين من التعاقد مع الغريم التقليدى للنادى الأهلى وهو نادى الزمالك، لكن نجح مدير التعاقدات فى النادى الأهلى أمير توفيق فى خطف اللاعب فى اللحظات الأخيرة فى صفقة قوية لتدعيم هجوم المارد الأحمر.

فيما أنهى الأهلى إجراءات التعاقد مع مصطفى البدرى لاعب الانتاج الحربى ولكنه لم يعلن بشكل رسمى عن الصفقة حتى الآن.