الامارات | ميدو يكشف سر "البصقة واللفظ الخارج" لمهاجم المنتخب المصري مصطفى محمد

شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يكشف سر "البصقة واللفظ الخارج" لمهاجم المنتخب المصري مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب المنتخب الوطني المصري السابق، الإعلامي أحمد حسام "ميدو" سر خروج مصطفى محمد عن الروح الرياضية عقب تسجيله هدف التعادل في شباك الغابون.

ورصدت كاميرات التليفزيون، قيام مهاجم الفراعنة بالبصق نحو مقاعد البدلاء وتوجيه لفظ خارج النص ضد أحد الأشخاص.

واستعرض ميدو عبر قناة النهار تفاصيل أزمة مصطفى محمد مع حسام البدري، وقال: "التفاصيل أعرفها جيداً، اللاعب قام بالاتصال بمدير المنتخب، محمد بركات وطلب الحصول على إذن للسماح له بالسفر إلى فرنسا لإجراء الكشف الطبي في نادي بوردو الفرنسي والذي كان مرشحا للعب قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في أوروبا".

وأضاف: "بركات لم يعطيه ردا نهائيا خلال تلك المكالمة، وطلب من اللاعب منحه بعض الوقت للتشاور، ولكنه في الأخير سمح له بالسفر إلى فرنسا لإتمام عملية الانتقال إلى بوردو، إلا أن مصطفى محمد فوجئ بعد ذلك بتصريحات المدرب حسام البدري، عقب مباراة أنغولا بأنه لا يعرف أسباب تأخر اللاعب عن الالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني، وهو ما أغضب مهاجم غلطة سراي، وكانت هذه هي ردت فعله بعد تسجيل هدف التعادل".

وانتقد لاعب المنتخب المصري الأسبق، إبراهيم سعيد، طريقة تعامل حسام البدري مع النجوم، مشدداً على أن مدرب المنتخب المصري لا يُحب التعامل مع النجوم ويفضل دائما محاربتهم".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "النية لدى البدري تجاه مصطفى محمد كانت مبيته، فهو منذ أن تولى تدريب منتخب مصر وهو غير مقتنع بمهاجم غالاتا سراي وتحدث في مرات عديده عنه بشكل سلبي".

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