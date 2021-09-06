مصطفى محمد يكشف لـ بركات أسباب السب والبصق بعد مباراة الجابون.. و اتحاد الكرة يدرس مُعاقبة اللاعب

الشارقة - اميمة ياسر - فسر مصطفي محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، والمنتخب المصري، لمحمد بركات، مدير المنتخب، أسباب السباب والبصق، تجاه دكة المنتخب عقب انتهاء مباراة الجابون، في اللقاء الذي انتهى مساء أمس، بالتعادل 1-1، في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.



أسباب السب والبصق

وبرر مصطفى محمد، لمحمد بركات، أنه سب وبصق عقب مباراة الجابون، بسبب تعرضه لضغوط كبيرة خلال الساعات الماضية، بعدما فشل انتقاله للدوري الفرنسي، وأنه لم يقصد أن يوجه هذا الأمر لحسام البدري المدير الفني للمنتخب.

سب وبصق مصطفى محمد عقب انتهاء مباراة الجابون

والتقطت عدسات، مباراة مصر والجابون، قيام مصطفى محمد، بالسب والبصق، تجاه دكة بدلاء المنتخب، عقب انتهاء مباراة الجابون، والتي شهدت مشاركة اللاعب احتياطيًا وقيامه بإحراز هدف التعادل القاتل بالدقيقة 90 من عمر اللقاء.

اتحاد الكرة يدرس مُعاقبة مصطفي محمد

ويدرس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، عقد جلسة عاجلة مع حسام البدري، لحسم مصير مُعاقبة مصطفي محمد، بسبب انفعاله بعد إحرازه هدف التعادل لمنتخب، في إشارة منه على اعتراضه على جلوسه احتياطيًا أمام الجابون، فضلاً عن قيامة بالسب والبصق تجاه دكة المنتخب عقب انتهاء اللقاء.

مصدر يكشف الكواليس

كما كشف مصدر مسئول تفاصيل واقعة مصطفى محمد، لاعب المنتخب الوطني وجالاتا سراي، التي قام بها عقب نهاية مباراة الفراعنة أمام الجابون أمس الأحد.

وكانت كاميرات التلفزيون قد التقطت قيام مصطفى بالبصق مصحوبًا بلفظ نابي، عقب صافرة الحكم الجامبي باكاري جاساما، وهو ما أثار حالة من الجدل، عمن كان مقصودًا بتلك الأفعال.

وأوضح المصدر أن مصطفى محمد كان غاضبًا من حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، رغم التصريحات التي أدلى بها المهاجم المحترف في الدوري التركي بعد المباراة وأكد فيها احترامه لكل أعضاء الجهاز الفني.

وأشار المصدر إلى أن الأزمة بدأت بعدما اعترض البدري على سفر اللاعب إلى فرنسا من أجل إنهاء إجراءات انتقاله إلى نادي بوردو -باء بالفشل في النهاية- وعدم مشاركته في استعدادات مباراة أنجولا، قبل أن يتدخل أحد المسئولين باتحاد الكرة لإقناع البدري بالأمر، الذي اضطر للموافقة في النهاية. حسبما نشر موقع "الشروق".

وأكد المصدر أن الأمور ازدادت سوءًا بعدما دفع البدري بمحمد شريف أساسيًا في مباراة الجابون أمس، مع تواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، وهو ما أثار استياء اللاعب أكثر فأكثر.

وأتم المصدر تصريحاته موضحًا أن الأزمة تم احتوائها بعد الدخول لغرف خلع الملابس بعد اللقاء، حيث تدخلت عناصر من الجهاز والفني واللاعبين لإقناع اللاعب بالاعتذار والخروج في وسائل الإعلام لنفي وجود أزمة بينه وبين البدري، حتى لا تتفاقم الأمور أكثر بين الطرفين.

وكان مصطفى محمد قد احتفل بطريقة حادة بهدفه القاتل في شباك الجابون، حيث قام بخلع قميصه وحاول التوجه مسرعًا نحو الجهاز الفني للمنتخب، قبل أن يتدخل الثنائي أيمن أشرف وأحمد حجازي لإثناءه عن ذلك.