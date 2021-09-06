شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة البارالمبية إلى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة مصر البارالمبية إلى مطار القاهرة الدولى بعد تأخر الطائرة فى الإقلاع من اليابان، فى رحلة تخللها ترانزيت فى قطر، وذلك عقب المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية قطر 2022.

وكان يرافق بعثة مصر على متن الطائرة كل من: بعثة السعودية وبعثة البرازيل وبعثة العراق وبعثة الأردن.

وكانت بعثة مصر البارالمبية قد انتهت من إجراءات العودة من طوكيو، تمهيدا للوصول فى الحادية عشرة صباح اليوم، الإثنين، ومن المقرر أن يتم استقبال البعثة فى المطار من قِبَل وزارة الشباب والرياضة.

ويُعقد مؤتمر صحفى فى المركز الأولمبى فور وصول البعثة مباشرة يحضره جميع الحاصلين على الميداليات فى هذه الدورة، حيث حصلت مصر على 7 ميداليات، بواقع 5 فضيات وبرونزيتين، عن طريق فاطمة عمر وشريف عثمان ومحمود صبرى رحاب رضوان ومحمد صبحى وهانى عبد الهادى فى رفع الأثقال، فضلا عن محمد الزيات فى الباراتيكوندو.