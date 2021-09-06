شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعادل مع الجابون.. شاهد لحظة وصول البدرى ولاعبى المنتخب لمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، ولاعبى فريقه إلى مطار القاهرة منذ دقائق قليلة، قادمة من الجابون، بعد تحقيق التعادل بنتيجة 1 / 1 مع المنتخب الجابوني مساء، أمس الأحد، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وعاد جميع لاعبى منتخب مصر إلى القاهرة بمن فيهم المحترفين بالخارج وهم مصطفى محمد وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا، ماعدا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى عاد لإنجلترا مباشرة بطائرة خاصة من الجابون.

ورغم الأداء المحبط للمنتخب الوطنى منذ بداية مشوار التصفيات إلا أن الفراعنة نجحوا فى تحقيق عدة مكاسب، أبرزها صدارة المجموعة، ولو بشكل مؤقت حتى الآن، فى انتظار نتيجة مباراة ليبيا وأنجولا، كما حافظ حسام البدرى مدرب المنتخب على سجله خالياً من الهزائم منذ تولى مسؤولية المنتخب.