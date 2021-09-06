شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعادل مع الجابون.. شاهد لحظة وصول البدرى ولاعبى المنتخب لمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، ولاعبى فريقه إلى مطار القاهرة منذ دقائق قليلة، قادمة من الجابون، بعد تحقيق التعادل بنتيجة 1 / 1 مع المنتخب الجابوني مساء، أمس الأحد، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.
وعاد جميع لاعبى منتخب مصر إلى القاهرة بمن فيهم المحترفين بالخارج وهم مصطفى محمد وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا، ماعدا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى عاد لإنجلترا مباشرة بطائرة خاصة من الجابون.
ورغم الأداء المحبط للمنتخب الوطنى منذ بداية مشوار التصفيات إلا أن الفراعنة نجحوا فى تحقيق عدة مكاسب، أبرزها صدارة المجموعة، ولو بشكل مؤقت حتى الآن، فى انتظار نتيجة مباراة ليبيا وأنجولا، كما حافظ حسام البدرى مدرب المنتخب على سجله خالياً من الهزائم منذ تولى مسؤولية المنتخب.
ويملك منتخب مصر 4 نقاط فى رصيده فى تصفيات كأس العالم جمعها من فوز على أنجولا بهدف نظيف فى القاهرة، وتعادل مع الجابون بهدف لكل منهما أمس فى الجولة الثانية بالتصفيات المونديالية، ليحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة بشكل مؤقت فى انتظار نتيجة مباراة ليبيا وأنجولا، حيث يحتل المنتخب الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الجابون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الأول، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث ويأتي أنجولا في المركز الرابع والأخير.
وتعقد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة اجتماعاً مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، بعد عودة بعثة الفراعنة من الجابون، حيث ترغب اللجنة فى مناقشة البدرى حول أسباب سوء مستوى الفريق فى مباراتى أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم.
وتتطرق الجلسة لمناقشة توقيع عقوبة على مصطفى محمد مهاجم الفراعنة وجالاتا سراى التركى بعد التصرف الغريب الذى صدر منه عقب هدفه فى مرمى الجابون أمس، بجانب ترتيبات المعسكر الجديد استعدادا لمباراتى ليبيا فى أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.