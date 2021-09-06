شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. حسنى فتحى يكشف "مقلب" شيكابالا فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف حسنى فتحى، ظهير أيمن فريق مصر المقاصة الحالى والزمالك السابق، كواليس المقلب الذى قام به محمود عبد الرزاق شيكابالا قائلاً، "فى أحد الأيام وتحديدًا فى الساعة الثانية صباحاً قام شيكابالا بالاتصال، وأخبرنى أن مرتضى منصور رئيس النادى حينها اكتشف سهره فى أحد الأماكن وسيوقع عليه عقوبة ضخمة بسبب خروجه عن السياق".

وأضاف حسنى فتحى فى تصريحات سابقة لقناة أون سبورت، "أكدت لشيكابالا أننى فى منزلى وأحدثه حاليًا من على السرير وأنا نائم، فطلب منى أن أقوم بتصوير نفسى وأنا نائم فى المنزل، وكان حينها يتواجد كل من شيكابالا وجنش حارس مرمى الفريق وعدد من لاعبى الفريق ليسخروا من صوره".

وتابع لاعب المقاصة الحالي، "شيكابالا استمر فى مقلبه وأصر على أن مرتضى منصور متأكد من وجودى فى هذا الوقت فى أحد الأماكن المخصصة للسهر وسيعاقبه أشد العقاب، وكنت على وشك أن أقوم أذهب إلى النادى".

وأضاف حسنى فتحى، "أرسلت صورى وأنا نائم لشيكابالا حتى يقوم بإقناع مرتضى منصور بأننى نائم فى منزلى، وفى اليوم التالى كان كل من يقابله فى النادى من اللاعبين يضحك كثيرا على ذلك المقلب".

وأكد حسنى فتحى أن شيكابالا كان من أقرب اللاعبين له فى الفريق وكان يقيم معه فى غرفة واحدة دائما، مشددا على أنه شخص جيد ومتواضع وللاعب ذى إمكانيات مميزة.