شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض طلب جنش بعقد جلسة للصلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تلبية طلب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، بعقد جلسة من أجل الصلح بينهما وعودة اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وتحفظ كارتيرون على طلب جنش، مؤكدًا أنه لا مجال للصلح بينهما، وأنه استقر على عدم مشاركة الحارس فى تدريبات الفريق الجماعية لحين رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى محمود جنش عدة عروض محلية للانتقال إلى أحدها بداية من الموسم المقبل، تحسبا لرحيله عن صفوف الأبيض، بعدما رفض الفرنسي كارتيرون تقبل اعتذاره عقب خروجه من المعسكر فى مباراة سيراميكا بالدورى الموسم الماضي.

وتلقي جنش عروضا من أندية المصري والاتحاد السكندري وأحد الأندية الصاعدة حديثا للممتاز، وإن كان الأقرب هو انتقاله للاتحاد السكندري، حيث يفضل اللاعب التواجد في مسقط رأسه بالإسكندرية بخلاف رغبة التوأم حسام حسن المدير الفني للاتحاد وإبراهيم مدير الكرة في تواجد جنش لتدعيم حراسة مرمى الفريق بعد عودة محمد صبحي من الإعارة للزمالك.

ويخوض فريق الزمالك تدريبه في الخامسة مساء اليوم، الاثنين تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة كأس مصر.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته أمس بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاهتمام برفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة .