شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يطلب انطلاق الدورى الجديد 25 سبتمبر بسبب مباراتى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، فى انطلاق الدورى الجديد 25 سبتمبر الجارى، بحيث يخوض لاعبو المنتخب المحليون 3 جولات من عمر المسابقة قبل المعسكر المقبل للفراعنة والذى يتخلله مباراتا ليبيا فى تصفيات كأس العالم.

ويخوض منتخب مصر مباراته أمام ليبيا بالقاهرة فى الجولة الثالثة بالتصفيات فى الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر المقبل، على أن يلعب الجولة الرابعة أمام نفس المنتخب فى الفترة من 10 إلى 12 من نفس الشهر خارج الديار.

وتعقد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة اجتماعاً مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، بعد عودة بعثة الفراعنة من الجابون، حيث ترغب اللجنة فى مناقشة البدرى حول أسباب سوء مستوى الفريق فى مباراتى أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم.

وتتطرق الجلسة لمناقشة توقيع عقوبة على مصطفى محمد مهاجم الفراعنة وجالاتا سراى التركى بعد التصرف الغريب الذى صدر منه عقب هدفه فى مرمى الجابون أمس، بجانب ترتيبات المعسكر الجديد استعدادا لمباراتى ليبيا فى أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

ويملك منتخب مصر 4 نقاط فى رصيده فى تصفيات كأس العالم جمعها من فوز على انجولا بهدف نظيف فى القاهرة، وتعادل مع الجابون بهدف لكل منهما أمس فى الجولة الثانية بالتصفيات المونديالية.

على صعيد متصل، قال حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، إنه كان يدرك جيدا مدى صعوبة مواجهة المنتخب الجابونى على ملعبه، ويعلم أنها لن تكون مواجهة سهلة مطلقا، موضحا أنه طالب لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، والمنتخب المصرى حضر للجابون من أجل حصد الثلاث نقاط، والنقطة نتيجة التعادل مهمة للغاية فى هذا التوقيت الصعب.

ووجه البدرى عقب المباراة الشكر للاعبى المنتخب المصرى على تحمل الظروف والإجهاد وخوض مباراتين فى ظرف 4 أيام فقط تخللها سفر لفترة طويلة حتى الجابون، ومواجهة فريق قوى.

وأشار البدرى إلى أنه يشكر اللاعبين كذلك على اللعب بكل جدية فى ظل نقص عددى أمام الجابون بعد طرد عمر جابر ورغم ذلك نجحوا فى العودة والتعويض وتسجيل هدف التعادل والخروج بنقطة غالية أمام أصحاب الأرض.