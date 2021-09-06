شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لاعبى المنتخب المحترفين مطار القاهرة بعد مباراة الجابون بدون محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد جميع لاعبى منتخب مصر إلى القاهرة عقب مباراة الفراعنة أمام الجابون بمن فيهم المحترفين بالخارج وهم مصطفى محمد وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا، ماعدا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى عاد لإنجلترا مباشرة بطائرة خاصة من الجابون.

ووصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة المنتخب الوطني، قادمة من الجابون، بعد خوض مباراة مع نظيرة الجابوني مساء، أمس الأحد، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل 1-1 بين المنتخبين.

وانتهت مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجابوني بالتعادل 1-1، في اللقاء الذى أقيم على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث بدأ المنتخب المباراة بضغط متقدم في محاولات لخطف هدف مبكر للسيطرة على المباراة، ولكن يبدو أن الجابون متمكن من الناحية الدفاعية.

ونظم المنتخب الوطني، هجمة مميزة، عن طريق محمد صلاح الذي توغل ومرر كرة سحرية لتصل إلى “قفشة” الذي يسددها أعلى من مرمى الجابون، وسجل ايميلين الفيين لاعب الجابون هدف المباراة أيضا عن طريق تسديدة من داخل منطقة جزاء منتخب مصر على يمين محمد الشناوي.

وبهذا التعادل يحصد المنتخب الوطني نقطة اضافية في رصيد مجموعته بعد ثلاث نقاط مباراة أنجولا.

وضم تشكيل المنتخب الوطني، كلا من: "محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود حمدي "الونش"- أحمد توفيق- أيمن أشرف- حمدي فتحي- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشه"-عمر جابر- محمد صلاح- محمد شريف".