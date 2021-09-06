الامارات | تحرك قضائي لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك قضائي لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام المحامي المصري محمد حامد سالم، اليوم الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في بلاده، طالب فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الجهة الادارية السلبي بالامتنـاع عـن اتخاذ الاجراءات اللازمة لإقالة حسام البدري، من منصب المدير الفني لمنتخب الفراعنة لكرة القدم، وما يترتب على ذلك من آثار بإلزامه رد كافة المبالغ المالية التي تقاضاها تحت أي مسمى مند تعيينه مديرا فنيا للمنتخب، مع تعيين مديرا فنيا جديدا بعقد قانوني يلتزم فيه بتأهل المنتخب لكأس العالم 2022 نظير راتبه الشهري الذي يتقاضاه وإلا يكون ملزم برده كاملا في حال عدم التأهل.

وقال سالم في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لصحيفة أخبار اليوم، إن هذه المسألة لم يعد فيها أي تهاون أو تقصير، الأمر الذي يستوجب تدارك الأمر وإقالة حسام البدري من منصبه قبل وقوع كارثة كروية بخروج المنتخب المصري من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، وإحباط ملايين المصريين نظراً للشعبية التي تتمتع بها كرة القدم بين المصريين.

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