الامارات | "لفظ غير لائق" يهدد باستبعاد مصطفى محمد من المنتخب المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن "لفظ غير لائق" يهدد باستبعاد مصطفى محمد من المنتخب المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مواقع إعلامية مصرية عن نية الاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ عقوبة ضد نجم المنتخب المصري وصاحب هدف التعادل في مباراة مصر والغابون الأخيرة مصطفى محمد، نتيجة لما حدث منه بعد إحرازه الهدف، حيث قام بـ "البصق" والتلفظ بلفظ اعتبره البعض غير لائق، وهو ما قد يعرضه للمسائلة.



وأفادت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصدر من داخل اتحاد كرة القدم المصري، عن رد فعل متوقع تجاه ما بدر من مصطفى محمد لاعب المنتخب عقب احرازه هدف التعادل أمام الجابون في اللحظات الأخيرة من المباراة، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة الى كأس العالم 2022. وكشف المصدر ان هناك نية، لاستبعاد مصطفى محمد، في مباراتي ليبيا المقبلتين خلال شهر أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، بسبب اعتراض اللاعب بشكل غير لائق وتلفظه بلفظ غير لائق عقب احرازه هدف التعادل.

وأشارت إلى أن المنتخب يدرس ايقاف اللاعب وتغريمه ماليا بسبب أن اللقطة ظهرت في التليفزيون وشاهدها الجميع وكانت سيئة جداً، وكان منتخب مصر قد رفع رصيده الى أربع نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا قبل مواجهه أنجولا وليبيا التي ستقام غداً.

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