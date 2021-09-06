الامارات | تعرف إلى قيمة ما يتقاضاه مدرب منتخب مصر حسام البدري في المباراة الواحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى قيمة ما يتقاضاه مدرب منتخب مصر حسام البدري في المباراة الواحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلطت وسائل إعلام مصرية الضوء على مسيرة مدرب منتخب مصر حسام البدري، منذ أن تولى قيادة "الفراعنة"، والنتائج التي حققها، والمبلغ الذي يتقاضاه شهرياً وهو يقود المنتخب المصري منذ ما يقارب العامين وبالتحديد عندما تولى المهمة في 20 سبتمبر 2019، حيث أكدت أن مدرب المنتخب المصري يتقاضى 800 ألف جنيهاً مصرياً.

وخاض المنتخب المصري تحت قيادة البدري خلال العامين 8 مباريات رسمية ولم يتعرض لأي خسارة ليعادل الرقم المسجل باسم كل من، المدرب السابق محمود الجوهري، والمدرب خافيير أغيري، وكلاهما نجح في تحقيق نفس هذا الرقم بدون خسارة.



وكان المنتخب المصري قد تعادل أمس مع الغابون بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة السادسة من التصفيات، وحصل المنتخب الغابوني على أول نقطة.



وذكر تقرير نشر في موقع "يلا كورة" المصري، أن منتخب مصر فاز تحت قيادة البدري أمام توجو ذهابا وإيابا، وتعادل مع جزر القمر في مباراة وفاز في الأخرى، وأمام كينيا تعادل ذهابا وإيابا، وجميع المباريات كانت بتصفيات أمم إفريقيا 2021، أما في مباريات تصفيات كأس العالم 2022، ففاز منتخب مصر على أنجولا بهدف دون رد، وتعادل خارج أرضه أمام الغابون بهدف لكل فريق، وفي يوم 25 مارس 2021، قاد حسام البدري منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.



وأكد التقرير المصري أن حسام البدري، حصل على مبلغ مالي وصل إلى 13 مليوناً و600 ألف جنيه، وبإضافة 500 ألف جنيه مكافأة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، يصل إجمالي ما تقاضاه في الفترة من 20 سبتمبر 2019 حتى 30 مارس 2021، إلى 14 مليون جنيه.



وارتفع الراتب الذي يحصل عليه مدرب المنتخب المصري خلال تلك الفترة ليصبح 800 ألف جنيها شهرياً بدلا من 730 ألف جنيه، ليتقاضى حسام البدري خلال الفترة من 30 مارس حتى سبتمبر 2021، 4 ملايين و800 ألف جنيها، ليصبح مجموع ما حصل عليه في 717 يوما هو 19 مليون جنيها.

وبحسبة المباريات فقد خاض المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري 9 مباريات (مباراة ودية و8 مباريات رسمية) حتى الآن، ليكون اجره في المباراة الواحدة نحو 2 مليون و100 ألف جنيها، والدقيقة في المباراة تعادل 23 ألفا و500 جنيها.

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