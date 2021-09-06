حكيمي: قضينا يوماً صعباً في كوناكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

وجه النجم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، المغربي أشرف حكيمي، الشكر إلى الجماهير المغربية على رسائل الدعم، وذلك لدى وصول بعثة المنتخب المغربي اليوم الإثنين، إلى الرباط قادمة من العاصمة الغينية كوناكري. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن أمس الأحد، تأجيل المباراة التي كانت مقررة اليوم الإثنين، بين منتخبي المغرب وغينيا في كوناكري ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بسبب اضطرابات سياسية في غينيا. وقال حكيمي على تويتر اليوم الإثنين، لدى عودة بعثة المنتخب المغربي إلى الرباط: "شكراً لكم على جميع رسائلكم ودعمكم، كان يوماً صعباً للغاية لكن الحمدلله نحن بأمان وسالمون في المغرب.. الحمدلله". وكان "فيفا" قد ذكر في بيانه أمس الأحد: "الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا متقلب للغاية، وفيفا وكاف (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) يراقبان الأوضاع عن كثب". وأضاف "فيفا" أن المباراة تأجلت: "حفاظاً على سلامة وأمن كل اللاعبين ولحماية جميع المسؤولين عن المباراة"، وقد أعلن "كاف" أيضاً عن تأجيل المباراة، ولم تتضح الصورة بعد بشأن الموعد الجديد لها. وفور إعلان "كاف" في بيان عن تأجيل المباراة، استقل المنتخب المغربي طائرة متوجهاً إلى بلاده. وشهدت كوناكري سلسلة من المواجهات بالأسلحة النارية أمس، وسط ما تردد حول أن قوات من الجيش الغيني منتشرة في الشوارع وأن هناك انقلاب عسكري للإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، وأنه قد اعتقل.

