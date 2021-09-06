أول تعليق من رئيس اتحاد الكرة بشأن أنباء إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق رئيس اللجنة المؤقتة والمكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، أحمد مجاهد، على موقف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب التعادل أمام الجابون.

وكان المنتخب المصري قد تعادل مع نظيره الجابوني بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وعقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة اليوم الإثنين، قال مجاهد، في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن": "سنجتمع خلال ساعات لحسم الأمور كافة، وبلاش نتكلم عن إقالة البدري، لسه هنجتمع ونشوف ونقييم الوضع من جميع جوانبه".

ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعاً خلال الساعات المقبلة، بعد عودة بعثة المنتخب المصري من الجابون لدراسة الأمر بشكل كامل، وحسم القرار النهائي، سواء بالإطاحة بحسام البدري من منصبه أم الإبقاء عليه في منصبه، واستكمال مشوار المنتخب بالتصفيات.

وفي سياق آخر، دافع مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر وجالاتا سراي التركي، عن نفسه بعد واقعة "السب والبصق" والتي رصدتها الكاميرات عقب نهاية المباراة .

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الشاب قال لمحمد بركات، إنه سب وبصق عقب مباراة الجابون، بسبب تعرضه لضغوط كبيرة خلال الساعات الماضية، بعدما فشل انتقاله للدوري الفرنسي، مؤكداً أنه لم يقصد أن يوجه هذا الأمر لحسام البدري، المدير الفني للمنتخب.

ولفتت الصحيفة إلى أن اتحاد الكرة سيناقش إمكانية مُعاقبة مصطفى محمد، بسبب انفعاله بعد إحرازه هدف التعادل لمنتخب، في إشارة منه على اعتراضه على جلوسه احتياطيًا أمام الجابون، فضلاً عن سبه وبصقه تجاه دكة المنتخب، عقب انتهاء اللقاء.