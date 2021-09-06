"يوم صعب في كوناكري".. حكيمي يوجه الشكر للجماهير بعد عودة المنتخب المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

وجه النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم الشكر إلى الجماهير المغربية على رسائل الدعم، وذلك لدى وصول بعثة المنتخب المغربي اليوم الاثنين إلى الرباط قادمة من العاصمة الغينية كوناكري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن أمس الأحد تأجيل المباراة التي كانت مقررة اليوم الاثنين بين منتخبي المغرب وغينيا في كوناكري ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بسبب اضطرابات سياسية في غينيا.

وقال حكيمي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم الاثنين لدى عودة بعثة المنتخب المغربي إلى الرباط :"شكرا لكم على جميع رسائلكم ودعمكم. كان يوما صعبا للغاية لكن الحمدلله نحن بأمان وسالمون في المغرب... الحمدلله."

وكان الفيفا قد ذكر في بيانه أمس الأحد :"الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا متقلب للغاية، والفيفا وكاف (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) يراقبان الأوضاع عن كثب."

وأضاف الفيفا أن المباراة تأجلت :"حفاظا على سلامة وأمن كل اللاعبين ولحماية جميع المسؤولين عن المباراة"، وقد أعلن الكاف أيضا عن تأجيل المباراة، ولم تتضح الصورة بعد بشأن الموعد الجديد لها.

وفور إعلان الكاف في بيان عن تأجيل المباراة، استقل المنتخب المغربي طائرة متوجها إلى بلاده.

وشهدت كوناكري سلسلة من المواجهات بالأسلحة النارية أمس، وسط ما تردد حول أن قوات من الجيش الغيني منتشرة في الشوارع وأن هناك انقلاب عسكري للإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، وأنه قد اعتقل.