إبراهيم سعيد: حسام البدري يختار لاعبي منتخب مصر بعشوائية!

تحدث لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد بعد مباراة منتخب مصر أمام مضيفه الجابون في الجولة الثانية من الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022، واوضح أن المدير الفني حسام البدري يختار اللاعبين بعشوائية.

وقال إبراهيم سعيد خلال حديثه عن المباراة في برنامج “أوضة اللبس” على قناة النهار مع النجم المصري أحمد حسام ميدو، أن البدري يختار قائمة المنتخب المصري بمزاجية وعشوائية.

وأوضح ابراهيم سعيد بالقول “حسام البدري فقد السيطرة على اللاعبين، كما أن اختيارات مدرب منتخب مصر، تحسها عشوائية وبمزاج المدرب وليس هناك خطة مدروسة بعناية ودقة “.

وأكمل ابراهيم سعيد “السيد حسام البدري حاول إرضاء الجميع في اختياراته مع منتخب مصر ولكنه فقد ثقة جميع الأطراف “.

يذكر أن بداية مشوار المنتخب المصري في الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022 مع المدير الفني حسام البدري شهدت الفوز بهدف نظيف أمام أنجولا في الجولة الأولى، والتعادل في آخر أنفاس المباراة 1/1 أمام الجابون في الجولة الثانية، ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط حتى الآن.