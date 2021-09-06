بالفيديو: ميسي غاضب من احداث مباراة الارجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم

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ظهر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي غاضباً ومستاءً من الاحداث التي شهدتها مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 مساء الأحد في ساوباولو.
وتوقفت مباراة الغريمين التقليديين بعد دقائق من بدايتها، بعد دخول السلطات الصحية البرازيلية رفقة الشرطة إلى ارض الملعب، وحاولوا اعتقال رباعي منتخب التانجو، بسبب مخالفتهم لبروتوكول كوفيد 19.
واتهم الرباعي ايمليانو مارتينيز و كرستيان روميرو و جيوفاني لوسيلسو و بوينديا، بعدم إعلانهم الوصول إلى البرازيل تجنباً للخضوع للحجر الصحي لأي شخص قادم من بريطانيا كما تنص القوانين في البرازيل.
أعلن إتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية كونميبول تعليق المباراة لوقت لاحق بعد كل هذه الأحدات، لكن قبل ذلك، شوهد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي غاضباً في حديثه مع المسؤولين على أرضية الملعب.
وقال ميسي لأحد المسؤولين عن محاولة إلقاء القبض على زملائه في الفريق وسط المباراة ” استمع إلي انت !، لقد مكثنا هنا لمدة 3 أيام وانتظروا بداية المباراة ليخبرونا أننا لا نستطيع اللعب !؟
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