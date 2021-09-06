هل وصول كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد أخبار سيئة لدوني فان دي بيك؟

كشف وكيل أعمال لاعب خط وسط مانشستر يونايتد “دوني فان دي بيك”، أن عودة كريستيانو رونالدو للنادي “أخبار سيئة” لموكله، فيما اعترف أيضًا بأنه حاول إكمال الانتقال إلى إيفرتون قبل الموعد النهائي لإغلاق الميركاتو الصيفي 2021.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى الشياطين الحمر من أياكس الصيف الماضي، لكنه لم يتمكن من اثبات نفسه كلاعب أساسي في الفريق الأول حيث لعب الهولندي 90 دقيقة كاملة في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات فقط خلال 2020/21، على الرغم من تكلفته البالغة حوالي 35 مليون جنيه إسترليني.

ويوجد برونو فرنانديز وبول بوجبا قبل الهولندي في ترتيب اختيارات الفريق في خط الوسط، بينما اختار أولي جونار سولشاير أيضًا مواصلة الشراكة إما مع فريد أو سكوت مكتوميناي أو نيمانيا ماتيتش في أدوار خط الوسط كلاعب ارتكاز.

الآن، مع وصول رونالدو، قد يتم دفع بوجبا مرة أخرى إلى ثلاثي الوسط، مما يحد من فرص فان دي بيك في اللعب مع مانشستر يونايتد.

ويبدو أن هذا مصدر قلق كبير لوكيله، “جيدو ألبرز” الذي قال للتلفزيون الهولندي إنه قلق بشأن ما يخبئه المستقبل للدولي الهولندي في أولد ترافورد.

وقال ألبيرز لموقع زيجو سبورت الهولندي: “وصل كريستيانو يوم الجمعة والذي علمنا أنه أخبار سيئة لنا”.

وأوضح وكيل أعمال الهولندي ” بوجبا يلعب على الجهة اليسرى، ومع وصول كريستيانو رونالدو، فهذا يعني وجود لاعب إضافي آخر في خط الوسط مع ابتعاد بوجبا عن الجهة اليسرى.”

محاولات نقل دوني فان دي بيك إلى ايفرتون في الميركاتو الصيفي 2021

اعترف ألبرز أيضًا بإجراء محادثات مع إيفرتون حول انتقال محتمل إلى جوديسون بارك قبل الموعد النهائي لإغلاق الميركاتو الصيفي 2021 نهاية الشهر الماضي، وأضاف “لقد أجرينا محادثات مع أولى جونار سولشاير ومجلس الإدارة.”

وتابع “أخذنا زمام المبادرة للعثور على ناد وانتهى بحثنا في إيفرتون. افتتحنا محادثات مع مارسيل. ماركات وفرهاد مشيري.”

وأكمل “في ليلة الاثنين [قبل يوم الموعد النهائي] تلقينا مكالمة من سولشاير والنادي الذي أخبرنا أن الانتقال غير وارد وأن عليه أن يحضر للتدريبات في صباح اليوم التالي.”