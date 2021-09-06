جدول مباريات اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

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تقام ٧ مباريات اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر ٢٠٢٢ في قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية ، بالإضافة إلى مبارتين في افتتاح الجولة الأولى للدوري القطري.
ملخص مباريات اليوم
وتتواصل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم يوم الإثنين في الجولة السادسة بمواجهات لمنتخبات كولومبيا وأوروجواي وبارجواي.
وتستكمل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢ ، حيث يلعب منتخب جنوب أفريقيا أمام منتخب غانا ومنتخب الكاميرون أمام كوت ديفوار فيما تأجلت مباراة المغرب وغينيا بسبب محاولة الإنقلاب العسكري.
بالإضافة إلى انطلاق الجولة الأولى من كأس قطر حيث تقام مباراة بين الوكرة وأم صلال وأخرى بين الأهلي والشمال.
وفي هذا التقرير نتعرف على مباريات اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|جيبوتي - النيجر
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|FIFATV Youtube
|أوغندا - مالي
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|FIFATV Youtube
|جنوب إفريقيا - غانا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|FIFATV Youtube
|كوت ديفوار - الكاميرون
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|FIFATV Youtube
|أوروجواي - بوليفيا
|00:00 مصر، 01:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|باراجواي - كولومبيا
|00:00 مصر، 01:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|بيرو - فنزويلا
|03:00 مصر، 04:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|الوكرة - أم صلال
|18:10 قطر، 17:10 مصر
|قنوات الكأس
|الأهلي - الشمال
|20:20 قطر، 19:10 مصر
|قنوات الكأس
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