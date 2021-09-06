روميلو لوكاكو يرفض مقارنته مع كريستيانو رونالدو

رفض المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، المقارنات بينه وبين كريستيانو رونالدو، وأصر على أن توقيع مانشستر يونايتد الجديد، هو أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق.

وتقابل لوكاكو وجهاً لوجه مع النجم البرتغالي في إيطاليا في السنوات الأخيرة، قبل أن يختار العودة إلى تشيلسي بعد مساعدة إنتر في الفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وتبعه كريستيانو رونالدو بسرعة خارج الدوري الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي 2021، تاركًا يوفنتوس للانضمام إلى مانشستر يونايتد من جديد.

وشهدت مسارات كريستيانو رونالدو وروميلو روكاكو المهنية المتشابهة جنبًا إلى جنب مع معدلات أهدافهم المذهلة الكثير من المقارنات بين النجمين.

ومع ذلك، قلل لوكاكو من هذه المقارنات، معتقدًا أنه من غير المجدي تحليل إحصائياتهم جنبًا إلى جنب، بينما أشاد برونالدو كواحد من أفضل ثلاثة لاعبين لعبوا كرة القدم على الإطلاق.

وقال لوكاكو قبل مباراة بلجيكا مع جمهورية التشيك في تصفيات كأس العالم 2022، حسبما أوردت صحيفة مانشستر إيفنينغ نيوز: “لا تقارنني أبدًا بكريستيانو رونالدو، أبدًا” .

وأضاف مهاجم تشيلسي ” كريستيانو رونالدو، بالنسبة لي، من بين أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ كرة القدم. لن أقوم بترتيبه من الأول إلى الثالث لكنه هناك. ما حققه في كرة القدم اليوم للاعبين من جيلي هو شيء استثنائي.”

وختم الدولي البلجيكي بالقول “لقد كنت محظوظًا بما يكفي للعب ضده في إيطاليا والآن بعد أن عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كل شيء جيد لكرة القدم الإنجليزية. أما بالنسبة للباقي، فإن مقارنة الإحصائيات وكل ذلك، لا جدوى منها.”