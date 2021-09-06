حمدالله وتاليسكا يقودان قائمة النصر الآسيوية وانسيلمو مستبعد

ينتظر عشاق نادي النصر السعودي، إعلان المدير الفني البرازيلي مانو مينزيس لقائمة الفريق في دوري أبطال آسيا 2021، والمنتظر أن تشهد تواجد حمد الله و اندرسون تاليسكا، فيما ستخلو القائمة من الوافد الجديد انسيلمو دي مورايس.

وسيعلن مدرب النصر السعودي عن قائمة الفريق الآسيوية في الساعات القليلة القادمة، وسيعتمد خلالها على الرباعي الأجنبي جلال الدين ماشاريبوف و عبد الرزاق حمدالله و فنسنت أبو بكر و اندرسون تاليسكا، فيما ستخلو القائمة من انسيلمو، وفقاً لصحيفة الرياضية السعودية.

وأضافت الصحيفة، أن سبب غياب المهاجم البرازيلي انسيلمو القادم خلال الميركاتو الصيفي 2021 من الوحدة السعودي يعزى إلى عدم الجاهزية البدنية.

ويلعب نادي النصر السعودي يوم الثلاثاء 14 سبتمبر أمام نادي تراكتور الايراني في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2021، وتقام المباراة على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، في المباراة التي تشهد غياب المغربي حمدالله الموقوف.