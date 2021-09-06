جارديم يستقر على ماريجا و جوميز ويبعد كاريلو عن قائمة الهلال الآسيوية

استقر المدير الفني البرتغالي لنادي الهلال ليوناردو جارديم على الرباعي “الكوري الجنوبي جيانج هيون سوو، والبرازيلي ماتيوس بيريرا، والمالي موسى ماريجا، والفرنسي بافيتيمي جوميز، كرباعي أجبني في قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021.

وتخلى جارديم عن الثنائي الأجنبي أندري كاريلو و الكولومبي جوستافو كويلار، بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

ويلعب الهلال مباراة دور الـ 16 أمام نادي إستقلال طهران الإيراني يوم 13 سبتمبر الجاري، وتقام المباراة على ملعب زعبيل في نادي الوصل بدبي، بالإمارات العربية المتحدة كأرض محايدة كما يطالب الاتحاد الآسيوي في المواجهات السعودية، الإيرانية.

قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف – محمد الواكد – حبيب الوطيان – عبدالله الجدعاني

خط الدفاع: محمد البريك – خليفة الدوسري – علي البليهي – ياسر الشهراني – جانج هيون سو – أمير كردي – مدالله العليان – متعب المفرج – محمد جحفلي

خط الوسط: سلمان الفرج – عبدالله عطيف – ماتويس بيريرا – ناصر الدوسري – محمد كنو – سالم الدوسري – صهيب الزيد – مصعب الجوير – سعد الناصر – عبدالرحمن الدخيل – محمد القحطاني

خط الهجوم: صالح الشهري – عبدالله الحمدان – موسى ماريجا – بافيتيمبي جوميز – عبدالله رديف