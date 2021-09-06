الامارات | الأهلي المصري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أعلامي مصري

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أعلامي مصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النادي الأهلي المصري بياناً على موقعه الرسمي أكد فيه تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام المصري، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد أحد الإعلاميين، ويأتي ذلك في أعقاب مشاكل متراكمة ظهرت الفترة الأخيرة في الشارع الرياضي المصري خاصة عقب تتويج الزمالك بلقب الدوري.

وقال النادي في بيانه: "مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عقد اجتماعا مساء يوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة، وعقب الجلسة قرر المجلس تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد أحد الإعلاميين، "الذي تجاوز كل حدود المهنية والمسؤولية، وراح يحث على الكراهية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن، وشبَّه النادي الأهلي وجماهيره بـ "النازية".

وأضاف البيان: "كما قرر المجلس تحويله إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، باعتباره عضوا عاملا بالنادي، نظرا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ الأهلي، مخالفا بذلك نص المادتين (102 و103) من لائحة النظام الأساسي للنادي".

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