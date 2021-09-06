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وزير بريطاني يؤكد أن سيطرة طالبان على بنجشير بالكامل لا تزال غير واضحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

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قال وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، إن إعلان طالبان عن سيطرتها بالكامل على بنجشير لا يزال غير واضح.

 

وأضاف هيبي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه "يسمع أن طالبان تسيطر الآن على كامل أفغانستان، لكن الوضع في بنجشير لم يغير الصورة العامة".

 

من ناحية أخرى قال هيبي إن بعض قدامى المحاربين البريطانيين في الحرب الأفغانية أخذوا يقدمون على الانتحار، بسبب الضرر النفسي الشديد الذي تعرضوا له جراء الانسحاب الفوضوي للقوات التي تقودها الولايات المتحدة من ذلك البلد وانتصار طالبان.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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