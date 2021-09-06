«شيكابالا عملها قبله مع المعلم».. زكي عبدالفتاح يعلّق على تصرف مصطفى محمد المشين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، زكي عبدالفتاح، عن استيائه من الأداء الذي قدمه المنتخب الوطني مساء أمس أمام الجابون، فضلاً عما بدر من مهاجم المنتخب الشاب مصطفى محمد عقب نهاية المباراة.

وتعادل المنتخب الوطني مع نظيره الجابوني، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد على استاد فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة ضمن التصفيات الإفريفية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت والمذاع عبر فضائية "ًصدى البلد"، وصف عبدالفتاح مستوى المنتخب الوطني أمام الجابون بـ "السئ للغاية"، مشيراً إلى أن هناك حالة من عدم التفاهم والانسجام بين اللاعبين.

وأضاف أن منتخب مصر اعتمد على الكرات الطولية دون أي جمل فنية أو تكتيكية، حيث قدم كرة قديمة وباهتة للغاية، على عكس ما قدمه منتخب الجابون رغم قلة إمكانياته.

وتابع عبدالفتاح: "الرؤية والتنظيم يغيبان عن الكرة المصرية، وهو ما يؤثر على منتخب مصر بالسلب تباعاً، فضلًا عن عدم تجمع المنتخب طيلة الفترة الماضية"، لافتاً إلى أن المنظومة بأكملها بعيدة عن الأداء الذي يليق بمنتخب مصر واسمه الكبير في القارة الأفريقية.

وعن تصرف مصطفى محمد المشين عقب انتهاء اللقاء، قال مدرب حراس المرمى السابق: "ما بدر من مصطفى محمد جاء لعدم وجود رادع، خاصة وأن شيكابالا فعلها قبله مع حسن شحاتة منذ سنوات بعد تلفظه بألفاظ خارجة ضد مدربه، وهو ما يؤكد أن الجيل الجديد توارث من سابقيه مثل هذه التصرفات اللا أخلاقية والتي ليس لها رادعًا وهو ما يعني عدم اختفاء مثل تلك الظاهرة".