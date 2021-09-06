ميسي عن أزمة مباراة البرازيل والأرجنتين: لماذا تأخرتم في إبلاغنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، استيائه من الأحداث التي حدثت خلال مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022.

وتوقفت مباراة البرازيل والأرجنتين في إطار منافسات الجولة الثامنة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بعد بدئها بـ6 دقائق فقط.

وأظهرت الكاميرات نزول مندوب الصحة في البرازيل، لأرض الملعب أثناء سير المباراة، والذي طالب بخروج 4 لاعبين أرجنتينين من الملعب بسبب أمر يتعلق بالصحة والسلامة الخاصة بكورونا.

ووفقاً لصيحفة "ماركا" الإسبانية، فإنه تم سماع حديث ميسي مع المسؤولون لابرازيليون، قائلاً: "نحن هنا منذ 3 أيام، لماذا انتظرتم حتى بداية المباراة، لماذا لم تحذرونا بذلك الأمر مسبقا أو عندما كنا في الفندق؟.

واختتم النجم الأرجنتيني: "كان من المفترض أن يوضحوا لنا هذا وكان بإمكاننا تسوية الأمور، ولكن الآن العالم يتفرج علينا".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن 4 لاعبين من المنتخب الأرجنتيني جاءوا مباشرة إلى البرازيل قادمين من إنجلترا، رغم توقيعهم تعهد بأنهم كانوا خارج إنجلترا خلال آخر 15 يوما، قبل أن يكتشفوا تزويرهم، ومن بينهم الثنائي الأساسي في تشكيل التانجو إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، ولو سيلسو لاعب توتنهام هوتسبير، بالإضافة لإميليانو بوينديا لاعب أستون فيلا، وروميو لاعب توتنهام على مقاعد البدلاء.