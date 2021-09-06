أفشة بعد تعادل المنتخب: "لو زعلان قول.. بس بلاش تصفية حسابات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد محمد مجدي "أفشة" لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، أنه وزملائه في صفوف الفراعنة سيحققون حلم التاهل لكأس العالم.

وحل المنتخب الوطني ضيفًا مساء أمس الأحد على نظيره الجابوني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة للمنتخبات المشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وعبر "ستوري انستجرام"، كتب أفشة: "الحمد لله على نعمة العمل والاجتهاد، موسم طويل جدا، 50 مباراة ويمكن أكثر، طبيعي تكون مسئوليتك كبيرة، أكبر شرف تشيل اسم بلدك وتلعب عشان شعب كامل يكون مبسوط".

وأضاف: "معلش يمكن في الآخر حبة تعب وإجهاد خلو الصورة مش أحسن حاجة، لكن ان شاء الله قد المسئولية وحلم كأس العالم بمشيئة الله يتحقق".

وتابع: "لو زعلان من حاجة قول من حقك، طبعا الكلام في الكورة دائما متاح، بس بلاش تصفية حسابات ولعبة الألوان لأن لما مصر بتلعب كلنا هنا واحد واللون مش مهم، مين المدرب ولا مين اللاعب ولا مين المسئول المهم مصر تفوز".

وأتم: "مصر أجمل بلاد العالم".

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني رفع رصيده إلى 4 نقاط ويتواجد في المجموعة السادسة رفقة ليبيا، أنجولا والجابون.