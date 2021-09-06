أحمد حسن: تصرف مصطفى محمد غير مقبول.. وأتمنى أن يركز في الملعب فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

وجه أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، اللوم لمصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك المعار لجالاتا سراي التركي ومنتخب مصر، على تصرفه خلال لقاء الجابون بتصفيات كأس العالم.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب الجابون بهدف لمثله، سجله مصطفى محمد في الوقت القاتل قبل نهاية اللقاء.

وعقب تسجيل مصطفى محمد هدف التعادل خلع المهاجم المصري قميصه ووجه عبارات غاضبة تجاه دكة المنتخب الوطني، وعقب انتهاء المباراة التقطت كاميرا اللقاء مصطفى محمد وهو يبصق على أحد الأشخاص دون الكشف عنه.

وقال أحمد حسن في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "هناك تخبط وهم يعلمون أن هناك مشكلة ولكن لا يجب أن تُحل بهذا الشكل، واتقال لمصطفى محمد أن يخرج ويتحدث ويقوم بتهدئة الأجواء، ولكن يجب أن يكون هناك قرار ويجب اتخاذه".

وأضاف: "ما تم هو إرسال رسالة عكسية للناس بإخراج مصطفى محمد إلى وسائل الإعلام حتى يدل على أنه لا يوجد مشكلة، وكان يجب أن يجتمع المنتخب ويرى ما هو خطأ مصطفى محمد أو يقوم بالتوضيح بعد ذلك".

وأكمل: "أتمنى أن مصطفى محمد يركز في الملعب فقط لا غير، وبالطبع أوجه له اللوم، أي تصرف مثل هذا غير مقبول حتى لو هو يرى نفسه انه لازم يلعب".

واختتم الصقر: "تصرف غير مقبول، أنت لاعب فقط لا غير، يجب أن تحترم المدير الفني وقراراته، لكن هذا يدل على أن هناك أزمة".