ميدو ينتقد مصطفى محمد.. ويؤكد: رحيل البدري هو الحل الأمثل للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

شن أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، هجوما شرسا على حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول بعد التعادل أمام الجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وحل المنتخب الوطني ضيفًا مساء أمس الأحد على نظيره الجابوني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة للمنتخبات المشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وخلال برنامجه الإذاعي "أحلى صباح" المذاع عبر إذاعة "الشباب والرياضة" قال ميدو: "إحداث تغييرات على التشكيل أمر طبيعي بسبب ضغط المباريات، لكن هناك أخطاء فنية وتكتيكية من جانب البدري لا يقع فيها مدرب هاوي، البدري متوتر وهذا الشعور وصل للاعبين".

وأضاف: "حالة من الجفاء بين الجماهير المصرية والمنتخب الوطني، والجميع حزين على أداء المنتخب الباهت فى المباريات الأخيرة".

وواصل مدرب الزمالك السابق حديثه: "الحل السريع فى الفترة الحالية هو رحيل جهاز حسام البدري عن المنتخب الوطني، وفكرة تعيين فينجادا لقيادة الفراعنة أمر فاشل ولن يفيدنا على الإطلاق".

وأكمل: "إيهاب جلال يملك قيمة فنية وتكتيكية بشكل كبير وقادر على قيادة المنتخب، أيضًا حسام حسن يملك روح عالية ويستطيع أن يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لقيادة منتخب مصر نحو التأهل لكأس العالم".

كما وجه ميدو اللوم لمصطفى محمد عما بدر منه عقب نهاية المباراة، وعلق لاعب المنتخب السابق: "هناك مشاكل بين البدري ومصطفي محمد، والأخير يشعر أن البدري متحامل عليه".

وأتم: "مصطفي محمد كان حزين لعدم مشاركته أساسيا أمام الجابون، ويلزم فتح تحقيق مع اللاعب بسبب ما بدر منه".